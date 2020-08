© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres invita tutte le persone in Bielorussia a ricorrere al dialogo e preservare la pace nel paese. Lo ha detto il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric in una conferenza stampa. "Il segretario generale ritiene che le lamentele dei cittadini debbano essere ascoltate e che la repressione non sia la risposta", ha detto Dujarric. (Nys)