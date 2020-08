© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No Tav all'assalto in Val di Susa di un escavatore che si era allontanato dal cantiere per riparare i danni procurati alla recinzione durante le ultime manifestazioni. È accaduto oggi intorno alle 14. La questura sottolinea che i responsabili saranno identificati dalla Digos. I contestatori dal canto loro lamentano atteggiamenti violenti da parte delle forze dell'ordine. (Rpi)