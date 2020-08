Piemonte: minacce al sindaco di Buronzo, indagato un consigliere comunale di minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe provato a minacciare il sindaco di Buronzo a Vercelli per spingerlo a dimettersi. Sono queste le accuse contro un consigliere comunale di minoranza. A presentare denuncia è stato lo stesso primo cittadino lo scorso 24 giugno. Tra le pressioni fatte al sindaco, la minaccia di ricorrere alla Corte dei Conti per segnalare alcuni atti amministrativi. Secondo le indagini della procura di Vercelli erano mosse strumentali per danneggiare l'immagine del primo cittadino. La Polizia ha notificato un divieto di avvicinamento del consigliere nei luoghi frequentati del sindaco. (Rpi)