Trasporti: Masucci (Fit-Cisl Lazio), serve partecipazione lavoratori in municipalizzate Roma

- "Serve un nuovo modello per la gestione delle municipalizzate di Roma, che comprenda forti elementi di partecipazione. Per quanto riguarda Ama ed Atac, ad esempio, ribadiamo da tempo che l'esperienza e la competenza dei lavoratori devono essere considerati e valorizzati come vero e proprio patrimonio aziendale. L'emergenza Covid può e deve essere l'occasione per ripensare l'attuale modello economico: serve uno sforzo comune propositivo, non di certo inutili contrapposizioni tra capitale e lavoro". E' quanto dichiara in una nota il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che "a partire da settembre lanceremo un dibattito aperto sulla gestione delle municipalizzate dei Trasporti e sulla necessità di introdurre elementi partecipativi, anche in vista delle elezioni amministrative" (segue) (Com)