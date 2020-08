Trasporti: Masucci (Fit-Cisl Lazio), serve partecipazione lavoratori in municipalizzate Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nostro parere, nell'agenda del Campidoglio non dovrebbe mancare un'approfondita riflessione sul tema. Roma ospita le più grandi realtà aziendali italiane nel campo del Tpl e dei rifiuti, e con una sperimentazione lungimirante e ben condotta potrebbe rappresentare un modello pilota per una nuova e più costruttiva visione del rapporto tra aziende e lavoratori e, più in generale, della responsabilità collettiva. I comitati aziendali sorti per la verifica dell'applicazione dei protocolli anticontagio hanno rappresentato, durante l'emergenza Covid, un vero e proprio faro orientativo per il tessuto sociale. Dovremmo far tesoro dell'esperienza per estenderla e approfondirla", ha concluso il segretario generale Masucci. (Com)