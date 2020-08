Difesa: Guardia costiera, effettuati 68 interventi nel fine settimana di ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana tra il 14 e il 16 agosto la Guardia costiera ha effettuato 68 interventi, che hanno permesso di trarre in salvo 109 persone tra bagnanti, diportisti e subacquei e soccorrere, tra le altre, 43 unità da diporto. Tra le attività più significative, si legge in un comunicato diffuso oggi, l'intervento - nell'area marina protetta di "Costa degli Infreschi e della Masseta" che insiste lungo le coste del Cilento – operato dalla Guardia Costiera di Palinuro che ha salvato 5 persone, tra le quali un neonato di appena 5 mesi, lanciatesi in acqua per scampare alle fiamme che divampavano sulla propria unità da diporto che, con l'impiego di una motovedetta, è stata poi portata al di fuori delle acque dell'area protetta, scongiurando ogni potenziale pericolo ambientale correlato all'affondamento del mezzo ed alla presenza di numerose unità da diporto in quella zona. (segue) (Com)