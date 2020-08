Americhe: coronavirus, da Emirati oltre 36 mila strumenti di protezione individuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Emirati arabi uniti, attraverso la loro ambasciata a Washington, ha donato all’Organizzazione degli stati americani (Osa) 36.855 strumenti di protezione individuale per il personale medico, nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Il materiale, riferisce un comunicato dell’Osa, sarà distribuito in Bolivia, Ecuador, El Salvador, Haiti, Honduras, Panama e Suriname. "La pandemia presenta sfide eccezionali per gli Stati membri dell'Osa. La donazione di dispositivi di protezione per gli ospedali della nostra regione da parte degli Emirati Arabi Uniti è un'importante dimostrazione del loro impegno umanitario e dell'amicizia con l'America Latina e i Caraibi", ha detto il segretario generale Luis Almagro. (segue) (Com)