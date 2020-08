Slovenia: ministero della Salute, possibile quarantena per gli arrivi dalla Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia potrebbe introdurre la quarantena per i cittadini in arrivo dalla Croazia come misura contro la diffusione del coronavirus. Lo ha detto la consigliera presso il ministero sloveno della Salute, Bojana Beovic, secondo quanto riferisce oggi il sito del quotidiano "Delo". Beovic, che guida il gruppo di esperti incaricato delle misure contro il Covid-19 presso il ministero, ha precisato che è stato proposto l'isolamento di 14 giorni per chi proviene dal territorio croato. Il ministro sloveno della Salute, Tomaz Gantar, ha confermato che nella giornata di oggi sono previsti dei colloqui con il primo ministro Janez Jansa sulle nuove eventuali misure da applicare per contenere i "contagi di ritorno" dalla vicina Croazia. Secondo il quotidiano "Delo", il governo sloveno potrebbe adottare uno dei tre seguenti scenari: il primo comprende l'inserimento dell'intera Croazia nella lista rossa dei paesi a rischio con una quarantena di 14 giorni per tutti coloro che entrano in Slovenia. (segue) (Seb)