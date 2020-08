Slovenia: ministero della Salute, possibile quarantena per gli arrivi dalla Croazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda opzione prevede l'introduzione della quarantena solo per i giovani tra i 15 e i 35 anni e la terza ipotesi prevede l'introduzione della quarantena solo per alcune zone della Croazia. Il governo della Slovenia discuterà nella prossima seduta di giovedì 20 agosto l'introduzione di eventuali restrizioni per gli arrivi dalla Croazia, secondo quanto reso noto in precedenza dal portavoce dell'esecutivo di Lubiana, Jelko Kacin. Il portavoce ha spiegato che il governo aspetterà fino a domani per valutare la situazione alla luce dei test effettuati nella giornata di oggi, subito dopo il fine settimana. "Se non ci saranno cambiamenti nell'attività dei club notturni in Croazia dovremo rispondere in qualche modo per contenere l'importazione di contagi", ha aggiunto Kacin. In questo contesto, ha detto il portavoce, il governo potrà decidere giovedì anche sulla base del parere degli epidemiologi. Kacin ha spiegato che i locali notturni della Croazia "sembrano essere" il maggior focolaio per i casi importati in Slovenia. Sabato scorso, ha aggiunto il portavoce, su 15 nuovi casi 8 erano costituiti da persone che avevano effettuato delle vacanze in Croazia. (Seb)