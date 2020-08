Bielorussia: ministro Esteri Polonia a colloquio con Svetlana Tikhanovskaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della Bielorussia sta nelle mani dei suoi cittadini. Lo ha nuovamente dichiarato il ministro degli Esteri della Polonia, Jacek Czaputowicz, parlando oggi al telefono con la candidata presidenziale bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, secondo quanto riferito da un comunicato del dicastero degli Esteri polacco. Durante la conversazione telefonica, il capo della diplomazia di Varsavia ha illustrato a Tikhanovskaya, simbolo della lotta per la transizione democratica della Bielorussia, i contenuti del piano di aiuti annunciato dal premier Mateusz Morawiecki lo scorso venerdì. Czaputowicz ha richiamato l'esperienza della Polonia in questo campo e ha affermato l'appoggio di Varsavia al dialogo interno bielorusso, unico modo per stabilizzare la crisi in corso. "L'iniziativa di Svetlana Tikhanovskaya di convocare un consiglio di coordinamento" per garantire il trasferimento di potere e che potrebbe includere rappresentanti della società civile, cittadini bielorussi rispettati e ben noti, e professionisti di vario genere viene reputata "un passo positivo verso la creazione di una piattaforma di dialogo". Il ministro polacco ha espresso rispetto verso Tikhanovskaya, le sue aspirazioni e quelle della società bielorussa. Quest'ultima ha ringraziato per il sostegno da parte della Polonia e dell'Unione europea. (segue) (Rum)