Bielorussia: ministro Esteri Polonia a colloquio con Svetlana Tikhanovskaya (3)

- Il piano illustrato da Morawiecki conta 5 punti. "Una parte di tale piano è il sostegno alle persone vittime di repressione e attraverso un programma polacco e polacco-statunitense di aiuti. Proponiamo inoltre un programma di borse di studio per gli studenti e i docenti espulsi. Un terzo punto è l'agevolazione dell'ingresso in territorio polacco, ovvero visti umanitari, e l'agevolazione nell'accesso al lavoro. Ai bielorussi sarà più facile entrare in Polonia. Non c'è tempo da perdere in situazioni di pericolo di vita", ha detto il premier parlando ai deputati. "Un altro punto è l'aiuto ai media indipendenti. Nel momento in cui in Bielorussia può essere bloccato in qualsiasi momento internet, ci devono essere quanti più possibili canali per il giornalismo. La Bielorussia ha bisogno di pluralismo mediatico. Creeremo un meccanismo permanente di finanziamento dei media indipendenti. Il quinto punto è un nuovo programma della Fundacja Solidarnosci Międzynarodowej (Fsm) a supporto delle organizzazioni non governative e dei media indipendenti", ha continuato. "Destineremo come primo passo 50 milioni di zloty (11 milioni di euro) a questo piano. Non c'è dubbio che più la Bielorussia sarà forte e più la Polonia sarà sicura. Uno Stato libero che crea le condizioni per lo sviluppo, questo è il nostro desiderio", ha affermato Morawiecki. (Rum)