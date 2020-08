Siria-Iran: assistente ministro Esteri iraniano in visita oggi a Damasco, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente agli Affari politici speciali del ministro degli Esteri dell'Iran, Ali Asghar Khaji, si è recato oggi in visita a Damasco, dove ha incontrato il presidente della Siria, Bashar al Assad, e il ministro degli Esteri siriano, Walid al Muallem. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana". Nel corso dell'incontro col presidente Assad, Khaji ha discusso gli ultimi sviluppi della situazione in Siria, con l'avvicinarsi delle riunioni della Commissione costituzionale siriana previste per questo mese a Ginevra. Khaji e Assad hanno anche concordato di potenziare la cooperazione bilaterale fra Iran e Siria, allo scopo di affrontare le sanzioni recentemente imposte dagli Stati Uniti a Damasco con il "Caesar Act", entrate in vigore lo scorso 17 giugno. Khaji ha sottolineato in particolare la necessità di approfondire la collaborazione fra i due paesi a livello economico, per superare le difficoltà causate dal blocco in corso. L'assistente del ministro degli Esteri di Teheran si è poi complimentato con Assad per le recenti elezioni del Parlamento siriano, che mostrano chiaramente l'"attaccamento del popolo siriano alla sua terra e al suo paese". Nel successivo incontro con il capo della diplomazia di Damasco, Walid al Muallem, l'assistente Khaji ha discusso i positivi sviluppi nelle relazioni strategiche fra i due paesi in più settori, ribadendo la necessità di cooperare contro le difficoltà provocate dall'epidemia di coronavirus e dalle sanzioni statunitensi. In dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo gli incontri, Khaji ha indicato che tali colloqui proseguono le consultazioni iniziate con la visita a Damasco del ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, avvenuta lo scorso aprile. (Res)