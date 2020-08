Bolivia: proteste contro rinvio elezioni, movimenti sociali denunciano persecuzione giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito dell'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, il Movimento al socialismo (Mas), ha denunciato di essere oggetto di persecuzione da parte del governo ad interim di Jeanine Anez e ha manifestato l'esigenza di proteggere dall'azione della giustizia i dirigenti che hanno promosso e partecipato alle azioni di protesta delle scorse settimane. "Presenteremo un progetto di legge che ha come obiettivo quello di proteggere i dirigenti e rappresentanti dei movimenti sociali che hanno convocato i picchetti e le barricate nelle strade di tutto il paese", ha dichiarato oggi in conferenza stampa il deputato del Mas, Edgar Montano. Il deputato ha quindi rivendicato il "diritto legittimo" alla protesta e ha denunciato che numerosi dirigenti dei movimenti e dei sindacati, tra i quali il segretario del sindacato degli operai (Cob), Juan Carlos Huarachi, sono oggetto di "persecuzioni" da parte del governo ad interim di Jeanine Anez. Secondo dati del ministero degli Interni sono già 23 le persone arrestate in base alla denuncia per terrorismo e sedizione sporta dall'esecutivo nei confronti degli organizzatori delle proteste. (segue) (Brb)