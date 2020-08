Bolivia: proteste contro rinvio elezioni, movimenti sociali denunciano persecuzione giudiziaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I movimenti sociali e il Cob avevano annunciato venerdì scorso la sospensione delle proteste aderendo all'intesa raggiunta in parlamento che fissa le prossime elezioni generali entro e non oltre la data limite del 18 ottobre. "Sospendiamo le proteste fino al 18 ottobre, anche se la lotta non è finita", aveva dichiarato il segretario del Cob, Juan Carlos Huarachi, al termine di una riunione del comitato centrale. Huarachi ha affermato che la decisione è stata presa per favorire "la pacificazione del paese" dopo 12 giorni di proteste e barricate che avevano paralizzato il paese facendo temere anche una spirale incontrollabile del conflitto con il governo. Il dirigente ha quindi ringraziato gli operai che si sono mobilitati e ha rimandato la ripresa delle proteste a dopo le elezioni. "Siamo sicuri che la presidente (Anez) non vorrà lasciare il governo", ha detto. (segue) (Brb)