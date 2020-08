Coronavirus: Giagoni (Lega Sardegna), risarcire discoteche, promesse non restino belle parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stop alle danze, l'Italia non è paese per giovani". Lo afferma in una nota Dario Giagoni, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Sardegna, che attacca il governo per la decisione di chiudere le discoteche. "Questa nuova chiusura, imposta tra l'altro dopo ferragosto alias il momento per antonomasia di maggior movida – spiega Giagoni - pare quasi essere una, non tanto velata, ricerca di un capro espiatorio ai pasticci di un governo che nel suo caos mentale decide che ancora una volta a pagarne le conseguenze dovranno essere le attività. Quelle stesse attività che ben poco aiuto hanno ricevuto da Roma e che hanno cercato tra mille difficoltà e spese aggiuntive di ripartire, quelle stesse attività che adesso si vedranno certamente costrette a rimandare a casa chi è stato assunto". (segue) (Mig)