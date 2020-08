Coronavirus: Giagoni (Lega Sardegna), risarcire discoteche, promesse non restino belle parole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aperture e chiusure in un valzer sin troppo spesso caotico e disorganizzato – continua il capogruppo del Carroccio - in un contesto nel quale si parte alla volta della caccia all'untore quando fa più comodo, alternandolo poi a una disinvoltura spiazzante a seconda di chi ne è vittima". Nel mirino di Giagoni il governo nazionale: "Avranno pensato a come risarcire le attività del danno che verrà loro causato? - scrive - O dobbiamo invece essere portati a credere che le veloci promesse del ministro Patuanelli siano destinate a rimanere solo belle parole?". "I migranti – conclude il capogruppo leghista - arrivano indisturbati nelle coste del Sulcis e vengono riversati nel CPA di Monastir che ha sempre più l'aspetto di una bomba a orologeria pronta ad esplodere tra le proteste di primi cittadini, sindacati e operatori nella più totale indifferenza di Roma che pensa a colpevolizzare i nostri giovani colpevoli solo di sentir la necessità di socializzare e vivere che ognuno di noi ha provato alla loro età". (Mig)