Italia-Azerbaigian: termina missione a Baku della squadra sanitaria per sostegno nella lotta al Covid-19

- È decollato nel pomeriggio di oggi da Baku un volo speciale, operato dalla Guardia di Finanza, che riporta in Italia la squadra di sei unità del Dipartimento della Protezione Civile che per due settimane ha lavorato a fianco del personale medico dell’Azerbaigian nel contrasto all’epidemia di Covid-19. Lo riferisce una nota dell'ambasciata italiana a Baku. Della squadra italiana hanno fatto parte sei unità, tra medici e infermieri, provenienti da Piemonte, Toscana, Lazio e dall’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. “La missione si è conclusa con pieno successo - ha commentato l’Ambasciatore a Baku Augusto Massari - e ha permesso ai nostri medici e infermieri di mettere a disposizione il know-how e l’esperienza italiani agli amici azeri, per aiutarli nel pianificare le future politiche sanitarie di lotta al C-19, in segno di solidarietà e amicizia”. (segue) (Res)