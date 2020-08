Italia-Azerbaigian: termina missione a Baku della squadra sanitaria per sostegno nella lotta al Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto il coordinamento dell’ambasciata in Baku, la squadra italiana ha effettuato visite presso gli ospedali Covid di Baku e della regione settentrionale al confine con la Russia, nelle città di Quba e di Qusar, una delle aree dell’Azerbaigian maggiormente colpite dalla pandemia. I medici e gli infermieri italiani, inoltre, hanno svolto diversi seminari e incontri su temi specifici quali ecografia polmonare,  terapia intensiva, trasporto intraospedaliero ed extraospedaliero, biocontenimento. “Per questo nostro gesto concreto di amicizia - ha sottolineato l’ambasciatore Augusto Massari - l’l’ambasciata italiana in Baku ha ricevuto i ringraziamenti delle massime autorità istituzionali dell’Azerbaigian”. La missione italiana è stata in parte sostenuta dal Meccanismo dell’Ue di protezione civile. (Res)