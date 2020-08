Palermo: il festival al Teatro Massimo chiude con 12mila presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dodicimila presenze, tra ingressi ai concerti e visite guidate a teatro. Il Massimo chiude con successo il festival "Sotto una nuova luce" che dopo la prima tornata di concerti e la pausa di Ferragosto riprenderà la programmazione i primi di settembre in sala Grande". L'annuncio in una nota: "Il bilancio delle presenze conta 5.672 spettatori ai concerti, con una percentuale di riempimento delle sale del 93%. Le visite guidate in teatro invece, dalla riapertura del 4 luglio ad oggi, hanno registrato un incremento medio settimanale di visitatori pari al 43% per un totale di 6.732 presenze. A questi numeri si aggiungono le 15.393 visualizzazioni delle dirette streaming dei concerti sulla web tv, che si conferma uno strumento straordinario di valorizzazione di tutte le attività del Teatro". E infine: "Dall'8 settembre la programmazione riprenderà in sala Grande con un fitto calendario di concerti e opere in forma concertante, in attesa di inaugurare a gennaio la Stagione 2021, se la situazione sanitaria lo consentirà". (Ren)