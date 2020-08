Scuola: Granato (M5s), priorità è apertura in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione del Senato Bianca Laura Granato afferma: "E' chiaro che la priorità sia far ripartire la scuola in sicurezza per tutti quanti. Ovviamente gli studenti, gli insegnanti e anche i presidi. Questo governo sta facendo tutto il necessario per limitare, da un lato, il numero dei nuovi contagi e, dall'altro, predisporre le aule in modo consono. Parlare oggi dello scudo penale per i presidi è un falso problema. La sicurezza inerente lo stato degli edifici è una cosa, la sicurezza sanitaria sul fronte dei contagi un’altra - aggiunge in una nota -. Due piani che non vanno confusi. Ed è chiaro che se verranno seguiti tutti i protocolli previsti i presidi non avranno niente da temere. Un principio che vale per loro come per tutti gli altri lavoratori". (Com)