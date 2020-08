Roma: vandalizzata torre baronale di Olevano, giovanissimi a lezione di educazione civica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con delle scritte fatte con vernice spray è stata deturpata, nei giorni scorsi, la torre baronale simbolo di Olevano Romano. Un atto vandalico del munumento risalente al periodo medievale che ha colpito duramente l'animo dei cittadini. Secondo quanto.apprende Agenzia Nova, con bomboletta spray sono state fatte delle scritte su cui gli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Alessandro Buttarelli, hanno iniziato ad indagare fin da subito, anche acquisendo immagini da telecamere. L'esito del lavoro investigativo ha portato ad individuare, come responsabili, un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. I genitori dei minori, presentandosi presso gli uffici comunali, si sono assunti la responsabilità di quanto accaduto rimettendosi alle decisioni del caso. A parte l'aspetto sanzionatorio e risarcitorio della vicenda in accordo con le famiglie è stato deciso di convocare i minori alla presenza dei famigliari, nella giornata di lunedì prossimo verrà quindi impartita una lezione per spiegare l'importanza del rispetto del patrimonio storico ed artistico che caratterizza il territorio comunale e non solo ed il doveroso senso di rispetto delle regole di convivenza per evitare in questo modo che possano ripetersi fatti simili o ancora più gravi. (Rer)