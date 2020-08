Difesa: ministero Blaszczak, Polonia avrà giurisdizione su soldati Usa di stanza nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non ha rinunciato a esercitare la propria giurisdizione sui soldati statunitensi dispiegati in territorio polacco. Lo ha affermato in una nota il ministero della Difesa di Varsavia, smentendo un articolo pubblicato dal portale di informazione "gazeta.pl". L'articolo, riferisce il dicastero, "reca un brano dell'accordo firmato il 15 agosto dal ministro della Difesa Mariusz Blaszczak e dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo, dal quale risulta chiaramente che la Polonia, in ogni caso che ritenga particolarmente importante, esercita la propria giurisdizione penale sui militari Usa". L'unica eccezione è rappresentata da "azioni od omissioni compiute nella cornice dell'attuazione di obblighi ufficiali", un obbligo che, nota il ministero, "discende dalla convenzione sullo statuto delle forze armate Nato (Sofa) firmato nel 1951". "Le stesse norme vincolano i militari polacchi in missione all'estero", spiega il comunicato. (segue) (Vap)