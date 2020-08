Libano: Centemero (Lega), su morte Rafiq Hariri pronuncia Onu fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il Libano sarà "teatro di un’altra pagina importante della storia contemporanea e della politica internazionale. Un tribunale Onu si pronuncerà sulle responsabilità relative alla morte di Rafiq Hariri. La comunità internazionale non deve più sminuire l’importanza di questo fazzoletto di terra che, come una chiave di volta, sta mantenendo tra mille difficoltà, equilibri difficili nel Levante e nel Mediterraneo orientale". Lo afferma il deputato della Lega Giulio Centemero, capogruppo in commissione Finanze e membro dell'assemblea parlamentare del Mediterraneo. "Dopo l’esplosione dei giorni scorsi - aggiunge - questa sentenza potrà essere fonte di altre ed ulteriori tensioni oppure una catarsi che aiuterà la terra dei Cedri a risollevarsi".(Com)