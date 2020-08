© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: colloquio telefonico tra ministri degli Esteri di Oman e Israele - Il ministro degli Esteri dell'Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, ha intrattenuto quest’oggi una conversazione telefonica con il capo della diplomazia di Israele, Gabi Ashkenazi. Secondo l'account Twitter del ministero del Golfo, i due hanno discusso degli sviluppi regionali e l'Oman ha ribadito il suo impegno per una "pace globale, giusta e duratura in Medio Oriente". Yusuf bin Alawi e Ashkenazi hanno anche discusso della necessità di riprendere i negoziati tra Israele e palestinesi, "per soddisfare le legittime richieste del popolo palestinese di stabilire il loro Stato indipendente con Gerusalemme est come capitale", si legge nel tweet. Il ministro dell'Oman ha parlato anche con Jibril Rajoub, segretario generale del Comitato centrale del gruppo palestinese Fatah che, si legge nel tweet, ha espresso "l'apprezzamento dei palestinesi nei confronti del Sultano e della sua politica equilibrata e saggia nei confronti delle questioni arabe", e in particolare la questione palestinese. Nel 2018, ricorda il quotidiano israeliano “Haaretz”, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha visitato l'Oman e ha incontrato l'allora sultano Qaboos bin Said. L'ufficio di Netanyahu ha affermato che i due hanno discusso dei "modi per promuovere un processo di pace" e di "argomenti di reciproco interesse per raggiungere la pace e la stabilità in Medio Oriente". Israele non ha relazioni ufficiali con l'Oman, ma gli ex primi ministri Yitzhak Rabin e Shimon Peres hanno spesso visitato lo stato del Golfo. (segue) (Res)