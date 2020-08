I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: emesso mandato d’arresto contro direttore generale dogane per esplosione nel porto - Il giudice Fadi Sawan, giudice istruttore e procuratore generale presso il tribunale penale incaricato di indagare sulle esplosioni che hanno colpito Beirut lo scorso 4 agosto, ha emesso oggi un mandato d’arresto contro il direttore generale delle Dogane, Badri Daher. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”. Badri Daher si trovava già in custodia cautelare dallo scorso 8 agosto, insieme ad altri 19 funzionari della dogana del porto di Beirut, ed è stato interrogato oggi per quattro ore. Il giudice istruttore dovrà ora interrogare Hassan Koraytem, direttore generale del porto della capitale. Durante questa prima giornata di indagini il giudice Sawan si è anche recato al porto di Beirut, così da esaminare il sito e i danni prodotti dall’esplosione. Una conferenza stampa sull’inchiesta in corso, inizialmente prevista per questa mattina con la partecipazione della ministra dimissionaria della Giustizia, Marie-Claude Najm, è stata rimandata sine die, a causa della partenza improvvisa della ministra Najm dal Libano per “ragioni personali”. La deflagrazione, che ha causato almeno 178 vittime e 6.000 feriti, è stata causata da circa 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio confiscate e detenute da anni in un magazzino del porto di Beirut. (segue) (Res)