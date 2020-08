© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: ex premier Saad Hariri all’Aia per assistere a verdetto Tribunale Speciale Onu - L’ex primo ministro del Libano Saad Hariri ha lasciato oggi Beirut per raggiungere l’Aia, dove domani assisterà alla sessione in cui il Tribunale Speciale per il Libano emanerà il verdetto sull’omicidio del padre, il defunto premier Rafik Hariri. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Dopo il verdetto del Tribunale l’ex premier del Libano dovrebbe rilasciare una dichiarazione alla stampa. Nel processo per l’assassinio di Rafik Hariri, avvenuto a Beirut il 14 febbraio del 2005, sono giudicati in contumacia quattro presunti esponenti del gruppo sciita filoiraniano Hezbollah. Il verdetto del Tribunale, atteso inizialmente per venerdì 7 agosto, era stato rimandato a domani in seguito alla drammatica esplosione che lo scorso 4 agosto ha devastato il porto di Beirut. (segue) (Res)