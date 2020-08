© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati-Israele: ministro di Stato Gargash, accordo non è contro Iran - L’accordo fra Emirati Arabi Uniti e Israele per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra i due paesi è “una decisione sovrana” e “non è diretto all’Iran”. Lo ha dichiarato questa mattina il ministro di Stato agli Affari esteri di Abu Dhabi, Anwar Gargash. Gargash ha aggiunto che il governo emiratino non accetta “intrusioni” nelle proprie decisioni e rifiuta ogni forma di minaccia, che le decisioni strategiche hanno carattere “trasformativo” e la decisione di stringere relazioni con Israele ha lo scopo di rafforzare la posizione e la “competitività” degli Emirati. Oltre alla normalizzazione dei rapporti diplomatici l’accordo fra i due paesi, siglato lo scorso 13 agosto sotto la mediazione degli Stati Uniti, prevede la futura firma di accordi di cooperazione in vari settori e la sospensione dell’annessione della Cisgiordania, parte del piano di pace recentemente presentato da Washington. L’accordo ha suscitato dure reazioni da parte di Teheran, il cui ministero degli Esteri ha definito l’intesa fra i due paesi un esempio di “stupidità strategica”. Inoltre, nel corso di una visita ufficiale a Beirut venerdì 14 agosto il capo della diplomazia iraniana, Mohammad Javad Zarif, ha qualificato l’intesa come un “teatro” fabbricato dagli Usa e una “pugnalata nella schiena al Libano e agli altri paesi della regione”. Il 15 agosto il presidente iraniano Hassan Rohani ha poi definito l’accordo un “atto di tradimento”, in un discorso che il ministero degli Esteri degli Emirati ha giudicato “inaccettabile” e che ha spinto le autorità emiratine a convocare l’incaricato d’affari dell’Iran ad Abu Dhabi. (Res)