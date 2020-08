© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: accordo a tre con Turchia e Qatar per rafforzare capacità militare Tripoli - Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, l'omologo del Qatar, Khalid bin Mohammad al Attiyah, e il viceministro degli Esteri del governo di Tripoli, Salah Al Din al Namroush, hanno raggiunto un accordo per la cooperazione trilaterale fra i tre paesi, mirante a potenziare le capacità delle istituzioni militari libiche. Lo riferisce l’emittente “Libya Al Ahrar”, citando una dichiarazione del viceministro di Tripoli, Al Namroush. I tre hanno concordato di sostenere le istituzioni militari libiche tramite l’invio di consulenti e militari qatarioti, allo scopo di addestrare elementi delle forze armate di Tripoli, e l’apertura in Libia di sedi delle accademie militari turche e qatariote. Secondo Al Namroush, i ministri si sarebbero inoltre trovati d’accordo sulla necessità di risolvere la crisi libica mediante il dialogo e di rafforzare la stabilità del paese. (segue) (Res)