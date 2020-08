I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministro Esteri Siala, inviata Onu Williams lascerà incarico a ottobre - Un nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia dovrebbe essere nominato quanto prima dal Consiglio di sicurezza, dal momento che l’attuale rappresentante del segretario generale “ad interim”, la statunitense Stehpanie Williams, intende lasciare l’incarico il prossimo ottobre. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri della Libia, Mohamed Siala, in un punto stampa congiunto con l’omologo tedesco, Heiko Maas. Lo ha reso noto l’emittente televisiva “Libya al Arhar”. Parlando invece del processo di riconciliazione nazionale, il capo della diplomazia del Governo di accordo nazionale (Gna) ha detto che è necessario un accordo costituzionale per indire le elezioni e per un’equa distribuzione delle risorse petrolifere. Infine, Siala ha parlato della missione europea Irini, spiegando di essere contrario a un’operazione che, a suo dire, è tesa a monitorare esclusivamente le manovre del Gna invece di impedire “agli aggressori” (cioè alle forze del generale Khalifa Haftar) di importare armi e mercenari. (segue) (Res)