I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Migranti: presidente tunisino Saied, da noi ampi sforzi per combattere flussi illegali - La Tunisia è “profondamente impegnata” a frenare i flussi migratori illegali verso l'Italia, ma ha bisogno della cooperazione dell'Europa per affrontare alla radice le “cause profonde della migrazione”. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica, Kais Saied, durante un incontro con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, accompagnati dal commissario europeo per gli Affari interni, la svedese Ylva Johansson, e dal commissario europeo per il Vicinato e l'allargamento, l'ungherese Oliver Varhelyi. “Il presidente Saied ha enfatizzato i vasti sforzi per combattere le migrazioni irregolari, insistendo sull’ulteriore cooperazione per combattere le cause profonde delle migrazioni”, si legge sull’account ufficiale della presidenza tunisina. L’incontro è iniziato questa mattina intorno alle ore 12:00, in ritardo rispetto al programma. Una piccola manifestazione di protesta con decine di persone si è svolta davanti alla sede della presidenza a Cartagine, città a 16 chilometri dalla capitale Tunisi che ospita il Palazzo presidenziale tunisino: secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, si tratta in particolare dei familiari delle persone rimpatriate in Tunisia e di alcuni giovani emigrati illegalmente in Italia. (segue) (Res)