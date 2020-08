I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: commissario Ue Varhelyi, lavoro con Italia e Tunisia è fondamentale - L’Unione Europea lavora “mano nella mano” con l’Italia e la Tunisia per “affrontare la sfida dell'immigrazione illegale in modo decisivo ed eliminare il traffico di esseri umani”. Lo ha scritto oggi su Twitter il commissario europeo per il Vicinato e l'allargamento, l'ungherese Oliver Varhelyi, dopo l’incontro a Tunisi con il presidente della Repubblica, Kais Saied, insieme al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, e il commissario europeo per gli Affari interni, la svedese Ylva Johansson. “Lavorare mano nella mano con i nostri Stati membri e paesi partner è fondamentale. Oggi abbiamo iniziato il nostro lavoro comune per una visione a lungo termine di prosperità e stabilità per la Tunisia e per un partenariato reciprocamente vantaggioso. La modernizzazione dell'economia è cruciale: siamo pronti a sostenerla, siamo pronti a sostenere la ripresa economica dopo il coronavirus, come fatto dall'inizio della pandemia. Dobbiamo anche affrontare la sfida dell'immigrazione illegale in modo decisivo ed eliminare il traffico di esseri umani. La gestione efficace della migrazione è fondamentale e contiamo sulla piena collaborazione delle autorità tunisine e del popolo tunisino”, ha scritto Varhelyi. (segue) (Res)