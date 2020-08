© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: ministro Petrolio Iran, carico navi sequestrate da Washington partito da Teheran - Le quattro navi petrolifere dirette in Venezuela e sequestrate dalle autorità degli Stati Uniti trasportavano carburante caricato in Iran, ma non di proprietà iraniana. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio iraniano in un briefing a Teheran. “Il carburante è stato caricato in Iran, ma né le navi né il carico sono di proprietà dell’Iran. Ciononostante gli Stati Uniti hanno dichiarato vittoria”, ha detto il ministro, precisando che "il combustibile era iraniano ma era stato venduto e già pagato dal Venezuela”. (segue) (Res)