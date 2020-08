I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: familiari detenuti politici chiedono all'opposizione di non partecipare a elezioni - Le famiglie dei prigionieri politici in Nicaragua hanno chiesto ai partiti di opposizione di non partecipare alle prossime elezioni, in programma nel 2021, senza che vengano prima liberati i 99 detenuti politici presenti nelle carceri del paese. Lo riferisce il quotidiano “La Prensa”. L’Associazione delle vittime di aprile, che riunisce i familiari delle persone arrestate a seguito delle proteste antigovernative iniziate nell’aprile 2018, ha definito “non accettabile” la partecipazione della Coalizione nazionale alle elezioni mentre i manifestanti restano in carcere e continuano a essere perseguitati. Diverse organizzazioni dell’opposizione nicaraguense hanno annunciato lo scorso febbraio l’avvio di una cooperazione per poter competere con il Fronte sandinista per la liberazione nazionale (Fsln) nelle elezioni presidenziali previste nel 2021. La Coalizione nazionale, che riunisce i diversi gruppi di opposizione nel paese, non ha chiarito se parteciperà o meno alle prossime elezioni ma lavora a una proposta di riforma elettorale per quando il governo convocherà i negoziati, riferisce il quotidiano. (Res)