© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: ministero Esteri Pechino, Washington cerca di strangolare TikTok con accuse senza basi - Alcuni negli Stati Uniti vogliono “strangolare” TikTok con “un’accusa infondata dopo l’altra”. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, tornando a commentare l’ultimatum concesso dal presidente Usa Donald Trump a ByteDance, azienda cinese proprietaria dell’app di clip video popolare tra i giovanissimi. Il capo della Casa Bianca, in particolare, ha concesso a ByteDance tempo fino al 15 settembre per cedere le proprie attività negli Usa, pena l’esclusione dal mercato statunitense. “In primo luogo, voglio sottolineare che nelle sue operazioni negli Stati Uniti, TikTok utilizza personale dirigente statunitense, incluso il capo esecutivo. I suoi server sono negli Usa, i centri data negli Usa e a Singapore, tutti i team sono localizzati. La compagnia ha assunta 1.500 dipendenti Usa e ha promesso di creare 10 mila posti di lavoro. Le sue politiche e i suoi regolamenti sono aperti al pubblico. È giusto dire che TikTok ha fatto quasi qualunque cosa per venire incontro alle richieste della parte statunitense. Tuttavia, non può sfuggire a quanti negli Stati Uniti vogliono rapinarla per egoistici propositi politici”, ha dichiarato Zhao. (segue) (Res)