- Cina-India: confini contesi, Pechino “continuerà a collaborare” con Nuova Delhi - Il governo cinese ha preso atto del discorso pronunciato dal premier indiano, Narendra Modi, il 15 agosto, Giorno dell’Indipendenza dell’India, e ha ribadito la sua disponibilità alla collaborazione. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri della Cina Zhao Lijian nell’incontro quotidiano con la stampa. “Abbiamo notato le osservazioni del primo ministro Modi. Essendo grandi paesi vicini ed emergenti, ciascuno con una popolazione superiore a un miliardo di persone, la crescita delle relazioni Cina-India non solo sarà vantaggiosa per i due paesi e popoli, ma aggiungerà stabilità ed energia positiva alla pace alla prosperità della regione e del mondo. Il rispetto e il sostegno reciproci tra la Cina e l’India sono la strada giusta e rispondono agli interessi a lungo termine di entrambi i paesi. La Cina continuerà a collaborare con l’India per rafforzare la fiducia politica reciproca, gestire adeguatamente le divergenze, rafforzare la cooperazione pratica e sostenere insieme il quadro delle relazioni bilaterali”, ha affermato il portavoce. (segue) (Res)