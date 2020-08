© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: approvato primo brevetto per vaccino contro il coronavirus - Le autorità della Cina hanno approvato il primo brevetto per un vaccino contro il coronavirus sviluppato dal team guidato da Chen Wei, infettivologo dell’Esercito popolare nazionale. Lo ha annunciato l’agenzia di Stato “Xinhua” menzionando i primi risultati clinici pubblicati sul “Journal of the American Medical Association”, in base ai quali il vaccino è “sicuro e genera una risposta immunitaria”. Le ricerche hanno coinvolto 320 “volontari sani” tra i 18 e i 59 anni di età, 96 dei quali hanno partecipato alla Fase 1 e 224 alla Fase 2. Secondo “Xinhua”, i risultati indicano che il vaccino ha effettivamente indotto nei volontari anticorpi neutralizzanti e ha dimostrato una “buona capacità di procurare una risposta immunitaria”. Gli studi sono stati condotti dall’Istituto di prodotti biologici di Wuhan e dall’Istituto di virologia di Wuhan sotto l’egida del Gruppo nazionale di biotecnologia della Cina (Cnbg), affiliato a Sinopharm, e dell’Accademia di scienze della Cina. La scorsa settimana era stata la Russia a registrare il primo vaccino al mondo contro il coronavirus, sviluppato dall’istituto di ricerca Gamaleja. Originata alla fine dello scorso anno a Wuhan, nello Stato dell’Hubei, la pandemia è arrivata in questi mesi in 188 Paesi del mondo e ha provocato la morte di almeno 772 mila persone. In base ai dati della Johns Hopkins University, oltre 21,5 milioni sono i casi di contagio registrati a livello globale, con 13,5 milioni di persone guarite. (segue) (Res)