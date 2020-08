© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nepal: crisi Partito comunista, formata squadra per appianare divergenze tra Oli e Dahal - Il segretariato del Partito comunista del Nepal (Ncp) si è riunito oggi e ha deciso di formare una task force di sei membri per risolvere il conflitto nella presidenza, condivisa tra il primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli e Pushpa Kamal Dahal. I due presidenti dopo vari colloqui infruttuosi hanno concordato l'iniziativa venerdì scorso. Tre dirigenti – Madhav Kumar Nepal, Jhala Nath Khanal e Narayan Kaji Shrestha – hanno chiesto che venisse formalizzata da un organo di partito, cosa che è avvenuta nella riunione odierna. La squadra, guidata dal segretario generale, Bishnu Poudel, avanzerà delle proposte per appianare le divergenze. Shrestha, che è portavoce del partito, ha precisato che il gruppo comincerà a lavorare subito e che non è stata fissata una scadenza per la sua attività. Tra i componenti Poudel e Shankar Pokhrel appartengono alla corrente di Oli mentre Janardan Sharma e Pampha Bhusal a quella di Dahal e Bhim Rawal e Surendra Pandey a quella di Nepal. Secondo indiscrezioni di partito riferite dal quotidiano "The Kathmandu Post" è possibile che Oli proceda a un rimpasto di governo.