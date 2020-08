I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: irregolarità in stanziamenti fondi statali alle contee, arrestati tre senatori - Tre senatori kenioti sono stati arrestati per corruzione nell’ambito della spartizione degli stanziamenti dei fondi statali alle contee. Lo riferisce il quotidiano “The Star”. I tre sono Cleophas Malala (della contea di Kakamega), Steve Lelegwe (della contea di Samburu) e Christopher Langat (della contea di Bomet): il primo si trova attualmente agli arresti domiciliari mentre gli altri due sono in custodia cautelare da parte della polizia. Nel frattempo è stato rinviato per la decima volta il voto del Senato sulle quote da stanziare alle 47 contee del Paese sul totale di 316,5 miliardi di scellini kenioti (circa 2,9 miliardi di dollari) di fondi statali messi a disposizione dal governo. (segue) (Res)