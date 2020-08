I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zimbabwe: vescovi denunciano violazioni diritti umani e persecuzioni nei confronti dei dissenzienti - La Conferenza episcopale dello Zimbabwe e le associazioni di difesa dei diritti umani hanno criticato il governo di Harare per le presunte violazioni dei diritti umani e il giro di vite imposto sulle voci di dissenso nel Paese. In una lettera pastorale inviata alle diverse diocesi, la Conferenza episcopale ha messo in guardia sulla crisi a più livelli che lo Zimbabwe sta attraversando, dal collasso dell’economia alla povertà crescente, dalla corruzione alle violazioni dei diritti umani. “La paura corre lungo la spina dorsale di molte delle nostre persone oggi. La repressione del dissenso non ha precedenti”, affermano i vescovi nella lettera, letta domenica nelle chiese cattoliche. “È questo lo Zimbabwe che vogliamo? Avere un'opinione diversa non significa essere un nemico”, recita la missiva. In risposta, il ministro dell'Informazione dello Zimbabwe, Monica Mutsvangwa, ha duramente criticato il capo della Conferenza episcopale, l'arcivescovo Robert Ndlovu, e ha descritto la lettera pastorale come un “messaggio malvagio” inteso ad alimentare un “genocidio di tipo ruandese”. "Le sue trasgressioni (di Ndlovu) acquisiscono una dimensione geopolitica come sostenitore principale del cambio di regime che è il segno distintivo delle maggiori potenze occidentali post-imperiali negli ultimi due decenni”, ha detto Mutsvangwa in una dichiarazione. In una lettera separata, la Law Society dello Zimbabwe ha dichiarato che la situazione dei diritti umani nel Paese si sta deteriorando e ha denunciato le ripetute aggressioni nei confronti di uomini di legge da parte di agenti delle forze di sicurezza. “La Law Society condanna inoltre il rapimento e la tortura di cittadini in tutto il Paese da parte di agenti della sicurezza statale e di individui non identificati ma allineati allo Stato”, si legge nella lettera. I critici del presidente Emmerson Mnangagwa accusano quest’ultimo di ricorrere a metodi autoritari già adottate dal suo predecessore Robert Mugabe. (segue) (Res)