I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Sudafrica: Sasol emetterà 2 miliardi di dollari in obbligazioni nella seconda metà dell’anno - Il gruppo petrolchimico sudafricano Sasol emetterà fino a 2 miliardi di dollari in obbligazioni nella seconda metà del 2021 per contrastare la crisi dovuta al debito elevato, ai prezzi bassi del petrolio e dei prodotti chimici e agli effetti della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato oggi la società in una nota, secondo cui l'importo esatto da raccogliere varierà a seconda dei progressi compiuti nelle cessioni di asset e nella riduzione dei costi. Nell’ultimo anno Sasol, principale produttore mondiale di carburante per motori a base di carbone, ha registrato perdite per 91,3 miliardi di rand (5,3 miliardi di dollari) rispetto ai guadagni di 6,1 miliardi di rand (circa 350 milioni di dollari) dell'anno precedente, mentre il debito si è attestato a 189,7 miliardi di rand (10,8 miliardi di dollari) rispetto ai 130,9 miliardi di rand (7,5 miliardi di dollari) dell'anno precedente. (segue) (Res)