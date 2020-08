I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zambia: presidente Lungu contro la Commissione anticorruzione, “vuole sbarazzarsi di me” - Il presidente dello Zambia, Edgar Lungu, ha accusato la Commissione anticorruzione (Acc) di voler danneggiarlo per allontanarlo dal potere. “La lotta alla corruzione è indirizzata a fini politici. Coloro che combattono la corruzione stanno solo cercando di sbarazzarsi del governo e di chi sta facendo del bene”, ha detto il capo dello Stato citato dal quotidiano di proprietà statale “Times of Zambia”. “Sanno dov'è la corruzione e dove è dilagante, ma non vogliono indagare. Tutto quello che vogliono è sbarazzarsi di me e del mio governo”, ha aggiunto. Il governo di Lusaka è stato più volte accusato di corruzione, con alcuni dei suoi ministri che in diverse occasioni sono stati convocati dalla Commissione per essere interrogati. Il mese scorso il ministro della Sanità, Chitalu Chilufya, è stato accusato per quattro capi di accusa e si è dichiarato non colpevole. Nel 2018 il governo del Regno Unito ha congelato gli aiuti allo Zambia dopo la scomparsa di 4,3 milioni di dollari (3,3 milioni di sterline) destinati alle famiglie povere del Paese africano. (Res)