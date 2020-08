Speciale scuola: Acli Roma, la "rinascita" post covid, torna la VI edizione del concorso "Fotosocial"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova anche quest'anno, per la VI edizione, l'appuntamento con il concorso fotografico Fotosocial, promosso dalle Acli di Roma aps, in collaborazione con la scuola di fotografia Graffiti, affiliata alle Acli di Roma. Evento rilanciato in occasione della Giornata mondiale della fotografia che si terrà il prossimo 19 agosto 2020. "Quest'anno il tema scelto - si legge in una nota di Acli Roma - è 'Rinascita, fragilità e coraggio dopo la pandemia', per mettere a fuoco attraverso il linguaggio fotografico la molteplicità di sentimenti vissuti in questi difficili mesi. Da una parte quindi l'obiettivo è puntato sull'incertezza, la fragilità e la preoccupazione generate dal Coronavirus, dall'altro sulla forza di volontà e sul forte senso di resilienza che il Paese, dal primo giorno di lockdown, sta mettendo in campo per rialzarsi ed affrontare con coraggio la sfida della ripartenza. Protagonisti del 'Fotosocial 2020', saranno fotografi professionisti, non professionisti e instant. Per partecipare basterà postare la propria foto sulla pagina Facebook dedicata al concorso o sul proprio profilo Instagram, oppure inviarla via email all'indirizzo comunicazioneacliroma@gmail.com. Saranno ammesse fotografie, in bianco e nero o a colori, che rappresentino al meglio l'argomento, sia con immagini reali sia con immagini metaforiche. Le foto verranno valutate e giudicate da una giuria di esperti, composta da personalità del mondo del sociale e della cultura". (Com)