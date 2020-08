© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Liberi e Uguali, Francesco Laforgia, "la chiusura delle discoteche è una misura necessaria. Un principio di cautela deve spingerci a sostenere ogni intervento che abbia l'obiettivo di evitare una risalita dei contagi e di affrontare in modo sicuro e ordinato la riapertura delle scuole. Che è per noi resta la priorità". (Com)