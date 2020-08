Spettacoli: sold out per Salemme all'Anfiteatro di Avella (Av) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo spettacolo di Vincenzo Salemme "Napoletano? E famme 'na pizza!" è tratto dal suo ultimo libro (uscito a marzo 2020 per Baldini&Castoldi). Si tratta di "una confessione sincera e esilarante che ci mostra un altro volto di Napoli e dei suoi abitanti". Attraverso un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni più duri a morire, Salemme racconta quanta "fatica" comporta essere sempre all' altezza delle aspettative e quanto è liberatorio, invece, rompere ogni tanto gli schemi, per essere soltanto sè stessi. Una confessione sincera ed esilarante sui luoghi comuni partenopei, perché a volte essere napoletani è difficile. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid. I partecipanti dovranno munirsi di mascherina. L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 20. (Ren)