Ferragosto: il bilancio finale dei controlli della Polizia nel fine settimana è di 25 arresti

- Venticinque arresti, 900 persone identificate e 500 veicoli controllati. E questo il bilancio del weekend di Ferragosto che ha visto la Polizia impegnata in controlli serrati che si sono concentrati tra il 13 e il 16 agosto. Ieri le forze dell'ordine hanno arrestato tre persone per reati inerenti agli stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei casi è avvenuto intorno all'una di questa notte in Barriera di Milano. In via Sesia angolo corso Palermo il servizio di Volante ha notato un extracomunitario in atteggiamento sospetto vicino ad un'automobile con due ragazze a bordo. Gli agenti sono intervenuti per controllarlo ma l'uomo si è rifiutato di fornire i propri documenti e ha opposto una resistenza violenta ai controlli di Polizia: ha aggredito i due agenti causando una prognosi di 7 giorni ad entrambi per contusioni multiple. Risulterà poi positivo all'assunzione di droga tra cui cocaina. Durante l'arresto i poliziotti sono stati circondati da un nutrito numero di connazionali che hanno tentato con urla e insulti di ostacolare l'attività delle forze di Polizia. Quando il giovane è stato caricato in macchina e portato in Questura, ha danneggiato la carrozzeria della Volante e insultato il Corpo di Polizia e l'Italia. Per questo ai capi di accusa si è aggiunto il vilipendio alla Repubblica Italiana e offesa all'onore e al prestigio di un pubblico ufficiale. (segue) (Rpi)