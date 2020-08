Nepal: crisi Partito comunista, formata squadra per appianare divergenze tra Oli e Dahal (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ciò si aggiungono i dissapori tra i copresidenti. L’accordo pre-unificazione prevedeva anche l’avvicendamento alla guida del governo, metà legislatura per uno. Nel novembre del 2019, tuttavia, è stato raggiunto un nuovo accordo in base al quale Oli avrebbe guidato l’esecutivo per l’intera durata del mandato quinquennale e Dahal avrebbe guidato il partito come “presidente esecutivo”. Nelle ultime settimane Dahal ha accusato Oli di non aver rispettato i termini dell’ultimo accordo e ha chiesto il ritorno alla precedente intesa. La crisi interna al partito di governo del Nepal, in corso ormai da settimane, ha coinvolto anche le istituzioni. Sia Oli che Dahal, infatti, hanno incontrato la presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari, la cui imparzialità è stata messa in dubbio dalla stampa nepalese dopo che il capo di Stato ha accolto la richiesta del governo di prorogare la sessione parlamentare in corso. (segue) (Inn)