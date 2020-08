Nepal: crisi Partito comunista, formata squadra per appianare divergenze tra Oli e Dahal (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi interna al partito di governo del Nepal ha anche oltrepassato i confini nazionali. Ci sono stati, infatti, diversi colloqui tra l’ambasciatrice della Cina a Katmandu, Hou Yanqi, e alcuni dirigenti dell’Ncp, compresi i copresidenti; secondo la stampa nepalese la diplomatica cinese è intervenuta per cercare di mediare e tenere unito il partito. Il coinvolgimento cinese coincide con un picco negativo nelle relazioni tra Nepal e India, storici alleati. Tra Katmandu e Nuova Delhi si è riaccesa una disputa riguardante i territori di Limpiyadhura, Lipulek e Kalapani, nell’ambito della quale il parlamento nepalese ha approvato l’adozione di una nuova carta politica comprendente quelle aree contese. Successivamente Oli ha dichiarato di essere bersaglio di complotti che coinvolgono soggetti nepalesi e indiani per farlo cadere. Poi alcuni canali televisivi indiani sono stati oscurati in Nepal per aver insinuato una relazione tra il primo ministro Oli e l’ambasciatrice cinese Hou. (Inn)