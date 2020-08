Fisco: Mef, entrate tributarie e contributive in calo del 7,4 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate tributarie e contributive nei primi sei mesi del 2020 evidenziano nel complesso una diminuzione del 7,4 per cento (-24.194milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019. Il dato tiene conto della variazione negativa del 5,8 per cento (-12.211 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 10,4 per cento (-11.983 milioni di euro). E' quanto emerge nel Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-giugno 2020, redatto congiuntamente dal dipartimento delle Finanze e dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 6 luglio scorso. (Com)