Turchia: a luglio vendite di proprietà residenziali al massimo storico

- Nel mese di luglio 2020 la Turchia ha visto il più alto numero di proprietà residenziali vendute nel periodo di riferimento, per un totale di circa 229.357 unità. Lo ha dichiarato il ministro del Tesoro e delle Finanze di Ankara, Berat Albayrak, elogiando la performance del settore dell’edilizia turco. Secondo i dati dell’Agenzia nazionale di statistica (TurkStat), nel luglio 2020 le vendite di proprietà residenziali in Turchia sono aumentate del 124,3 per cento rispetto al luglio dell’anno scorso, quando le proprietà vendute ammontavano in tutto a 190.012. Il ministro Albayrak ha ringraziato i principali prestatori pubblici, che hanno incentivato l’espansione del settore concedendo in giugno pacchetti di mutui a basso interesse, allo scopo di stimolare l’economia depressa dal coronavirus. I pacchetti promossi dalle banche Ziraat Bank, VakifBank e Halkbank comprendono mutui per case nuove e usate, prestiti per l’acquisto di veicoli, vacanze e beni prodotti localmente. Secondo quanto annunciato dalle banche a giugno, i mutui per le case nuove sarebbero stati concessi con scadenza a 15 anni, a un tasso di interesse dello 0,64 per cento e un periodo di tolleranza pari a 12 mesi. Nella prima settimana di agosto invece le banche hanno aumentato i tassi allo 0,87 per cento e rimosso il periodo di tolleranza di 12 mesi, mentre la scadenza sarà a 12 anni. (segue) (Tua)