Turchia: a luglio vendite di proprietà residenziali al massimo storico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle proprietà vendute è concentrata nella città di Istanbul, che in luglio ha registrato vendite totali per 39.432 unità, circa il 17,2 per cento del dato complessivo. Seguono le province di Ankara e Smirne, con rispettivamente 26.885 e 15.614 unità, rispettivamente l’11,7 e il 6,8 per cento del totale. A luglio i mutui concessi sono aumentati del 900,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, raggiungendo le 130.721 unità. Nello stesso arco di tempo sono aumentati anche il numero di case vendute per la prima volta, cresciuto del 74,5 per cento fino a raggiungere le 67.937 unità, e il numero di case vendute usate, in aumento del 155 per cento fino a toccare le 161.420 totali. Sono calate per contro del 34,6 per cento le vendite destinate a compratori stranieri, scendendo fino a 2.741 unità. In tutti i casi la città che ha registrato più vendite di case nuove e usate, e vendite a cittadini stranieri, è Istanbul. Nel periodo fra gennaio e luglio il numero totale di proprietà residenziali vendute in Turchia ammonta a 854.126 unità, in crescita del 40,5 per cento rispetto all’anno passato, mentre le vendite complessive a stranieri sono diminuite del 29,6 per cento. (Tua)